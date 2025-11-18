Três acidentes envolvendo pilotos de parapente foram registrados no Morro Santo Antônio, em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, no último sábado (15). O local é um conhecido ponto de prática de voo livre no litoral norte. Os acidentes são atribuídos à desconsideração das condições climáticas amplamente divulgadas e ocorreram em sequência, mobilizando as equipes de resgate.

No primeiro caso, o piloto pousou de forma forçada e teve a asa do equipamento presa a uma árvore. Pouco tempo depois, outro piloto e uma passageira sofreram uma queda logo após a decolagem. O terceiro caso resultou em um homem de 57 anos preso a uma árvore após perder a sustentação do equipamento.

