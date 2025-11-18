18 de novembro de 2025
Caraguatatuba: acidentes de parapente marcam o fim de semana

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/11ºGB
Pilotos de parapente sofrem acidente em Caraguatatuba
Pilotos de parapente sofrem acidente em Caraguatatuba

Três acidentes envolvendo pilotos de parapente foram registrados no Morro Santo Antônio, em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, no último sábado (15). O local é um conhecido ponto de prática de voo livre no litoral norte. Os acidentes são atribuídos à desconsideração das condições climáticas amplamente divulgadas e ocorreram em sequência, mobilizando as equipes de resgate.

No primeiro caso, o piloto pousou de forma forçada e teve a asa do equipamento presa a uma árvore. Pouco tempo depois, outro piloto e uma passageira sofreram uma queda logo após a decolagem. O terceiro caso resultou em um homem de 57 anos preso a uma árvore após perder a sustentação do equipamento.

Ninguém ficou ferido nas ocorrências. Todos foram socorridos por agentes do 11º GB (Grupamento de Bombeiros).

