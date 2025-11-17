Um homem de 31 anos foi detido na tarde de domingo (16) na Rodovia dos Tamoios, suspeito de agredir violentamente um idoso de 70 anos em São José dos Campos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que já havia identificado o agressor durante as investigações.

O ataque ocorreu na madrugada de 9 de novembro, na rua Pedro G. Reis, no Parque Interlagos. A vítima sofreu graves lesões, incluindo fraturas no maxilar e ferimentos ao redor dos olhos, após ser espancada. De acordo com as autoridades, a discussão teve início quando o idoso foi até a residência do suspeito cobrar uma dívida em nome do filho mais novo.