Um homem de 31 anos foi detido na tarde de domingo (16) na Rodovia dos Tamoios, suspeito de agredir violentamente um idoso de 70 anos em São José dos Campos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que já havia identificado o agressor durante as investigações.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O ataque ocorreu na madrugada de 9 de novembro, na rua Pedro G. Reis, no Parque Interlagos. A vítima sofreu graves lesões, incluindo fraturas no maxilar e ferimentos ao redor dos olhos, após ser espancada. De acordo com as autoridades, a discussão teve início quando o idoso foi até a residência do suspeito cobrar uma dívida em nome do filho mais novo.
Relatos de testemunhas apontam que o agressor utilizou um “soco inglês” durante a ação. A equipe do 7º Distrito Policial analisou imagens que revelam a sequência de golpes: o suspeito aparece desferindo mais de dez socos e chutes contra o idoso.
Dias antes de ser preso, o investigado compareceu à polícia alegando ter agido em legítima defesa e apresentou uma chave de rodas como suposta arma utilizada para se proteger. Contudo, a versão foi descartada após a perícia das imagens de segurança, que contradisseram o relato.
Ao tomar conhecimento de que sua prisão havia sido decretada, o homem tentou deixar São José dos Campos pela Rodovia dos Tamoios, mas foi interceptado no domingo. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.