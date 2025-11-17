17 de novembro de 2025
CRIME

Homem é preso após espancar idoso de 70 anos em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
O ataque ocorreu na madrugada de 9 de novembro, na rua Pedro G. Reis, no Parque Interlagos
Um homem de 31 anos foi detido na tarde de domingo (16) na Rodovia dos Tamoios, suspeito de agredir violentamente um idoso de 70 anos em São José dos Campos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que já havia identificado o agressor durante as investigações.

O ataque ocorreu na madrugada de 9 de novembro, na rua Pedro G. Reis, no Parque Interlagos. A vítima sofreu graves lesões, incluindo fraturas no maxilar e ferimentos ao redor dos olhos, após ser espancada. De acordo com as autoridades, a discussão teve início quando o idoso foi até a residência do suspeito cobrar uma dívida em nome do filho mais novo.

Relatos de testemunhas apontam que o agressor utilizou um “soco inglês” durante a ação. A equipe do 7º Distrito Policial analisou imagens que revelam a sequência de golpes: o suspeito aparece desferindo mais de dez socos e chutes contra o idoso.

Dias antes de ser preso, o investigado compareceu à polícia alegando ter agido em legítima defesa e apresentou uma chave de rodas como suposta arma utilizada para se proteger. Contudo, a versão foi descartada após a perícia das imagens de segurança, que contradisseram o relato.

Ao tomar conhecimento de que sua prisão havia sido decretada, o homem tentou deixar São José dos Campos pela Rodovia dos Tamoios, mas foi interceptado no domingo. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

