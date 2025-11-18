Estudantes de graduação e pós-graduação do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) conquistaram o 2º lugar na categoria Foguete 1 km durante o LASC (Latin American Space Challenge). O evento, considerado a maior competição universitária de engenharia de foguetes e satélites da América Latina, ocorreu em Iacanga, São Paulo, entre os dias 5 e 8 de novembro.

O LASC reuniu mais de 100 equipes e cerca de mil competidores de dez nações. Vinte alunos representaram o ITA por meio das iniciativas ITACube (dedicada a nanossatélites) e ITARocket (voltada à construção de foguetes experimentais).

Conquistas