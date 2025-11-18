Estudantes de graduação e pós-graduação do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) conquistaram o 2º lugar na categoria Foguete 1 km durante o LASC (Latin American Space Challenge). O evento, considerado a maior competição universitária de engenharia de foguetes e satélites da América Latina, ocorreu em Iacanga, São Paulo, entre os dias 5 e 8 de novembro.
O LASC reuniu mais de 100 equipes e cerca de mil competidores de dez nações. Vinte alunos representaram o ITA por meio das iniciativas ITACube (dedicada a nanossatélites) e ITARocket (voltada à construção de foguetes experimentais).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Conquistas
A equipe garantiu o 2º lugar na categoria Foguete 1 km, utilizando propelente sólido. Nesta missão, batizada de ITA FirstSteps, o foguete 1 Step Closer transportou o satélite CanSat Irène e atingiu com sucesso o apogeu previsto de 1 km.
Os estudantes também competiram na categoria de 3 km de apogeu com a missão ITA2SPACE, envolvendo o foguete Vulture e o CubeSat 2U Casimiro. O lançamento alcançou um desempenho técnico classificado como excelente, com a recuperação completa dos satélites e o cumprimento de todos os objetivos experimentais estabelecidos.
Preparação
Ao longo do ano, os alunos da ITARocket e ITACube realizaram atividades de preparação, incluindo lançamentos preliminares em agosto na AFA (Academia da Força Aérea), em Pirassununga, São Paulo. Esses ensaios foram importantes para validar sistemas de telemetria, recuperação e integração de satélite como carga útil, garantindo o sucesso das missões no LASC.
Na mesma ocasião, os alunos do ITA ministraram um workshop sobre foguetes e satélites para cadetes da Aeronáutica, fortalecendo a cooperação acadêmica na área.