17 de novembro de 2025
APREENSÃO

BAEP prende suspeito de tráfico de drogas na zona sul em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ PM

Um homem foi preso na tarde deste domingo (17) suspeito de tráfico de drogas no Jardim Morumbi, em São José dos Campos.

De acordo com o 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), a equipe abordou o suspeito por volta das 15h25, enquanto ele conduzia um veículo utilizado para transportar entorpecentes.

Durante a revista, os policiais encontraram um tijolo de maconha pesando 825 gramas, além de um celular, R$ 388 em dinheiro e o carro modelo VW Fox. Todo o material foi apreendido.

A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde o caso será investigado.

