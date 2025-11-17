Um homem foi preso na tarde deste domingo (17) suspeito de tráfico de drogas no Jardim Morumbi, em São José dos Campos.

De acordo com o 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), a equipe abordou o suspeito por volta das 15h25, enquanto ele conduzia um veículo utilizado para transportar entorpecentes.