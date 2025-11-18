Trabalhadores têm até o dia 29 de dezembro de 2025 para sacar R$ 156.545.293 em recursos do PIS (Programa de Integração Social) e PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). São 152.444 trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial liberado pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) por meio da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

As informações sobre o benefício podem ser consultadas pelos trabalhadores na Carteira de Trabalho Digital e no Portal GOV.BR.

Pagamento