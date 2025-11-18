Trabalhadores têm até o dia 29 de dezembro de 2025 para sacar R$ 156.545.293 em recursos do PIS (Programa de Integração Social) e PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). São 152.444 trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial liberado pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) por meio da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).
As informações sobre o benefício podem ser consultadas pelos trabalhadores na Carteira de Trabalho Digital e no Portal GOV.BR.
Pagamento
No calendário de pagamento de 2025, foram identificados 26.470.177 trabalhadores com direito ao Abono Salarial, referente ao ano-base de 2023 e revisão dos cinco anos anteriores. Até o momento, a taxa de cobertura é de 99,42% dos trabalhadores, totalizando R$ 30,6 bilhões já pagos.
Os pagamentos também continuarão sendo emitidos até o final do ano, todo dia 15 ou no primeiro dia útil subsequente, para aqueles trabalhadores que solicitaram revisão do Abono Salarial por meio de recurso administrativo.
Quem Tem Direito
Para ter direito ao Abono Salarial, os trabalhadores devem atender aos seguintes critérios:
- Estar cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos, contados da data do primeiro vínculo.
- Ter recebido, de empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP, até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado.
- Ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração.
- Ter seus dados do ano-base 2023 informados pelo empregador corretamente no eSocial.
Modalidades de Saque
Pagamento na CAIXA (PIS):
- Prioritariamente em conta CAIXA (corrente, poupança ou Conta Digital).
- Crédito pelo aplicativo CAIXA Tem ou em conta poupança social digital, aberta automaticamente.
- Para trabalhadores não correntistas: em canais como agência, lotéricas, autoatendimento, CAIXA Aqui e demais canais.
Pagamento no Banco do Brasil (PASEP):
- Funcionários públicos com direito ao PASEP recebem prioritariamente via crédito em conta bancária, transferência via TED ou via PIX.
- Aos não correntistas e que não possuam pix, o pagamento é presencial nas agências do BB.
Informações adicionais podem ser solicitadas nos canais de atendimento do MTE e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho, ou pelo telefone 158.