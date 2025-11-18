O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocará em operação 16 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão, a partir da meia-noite desta terça-feira (18). Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 482. A medida visa reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho.

Radares no Vale do Paraíba e Litoral Norte

Seis dos 16 novos equipamentos estão localizados em rodovias que cruzam o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Os pontos de fiscalização e os limites de velocidade são os seguintes:

Litoral Norte