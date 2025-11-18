O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocará em operação 16 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão, a partir da meia-noite desta terça-feira (18). Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 482. A medida visa reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho.
Radares no Vale do Paraíba e Litoral Norte
Seis dos 16 novos equipamentos estão localizados em rodovias que cruzam o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. Os pontos de fiscalização e os limites de velocidade são os seguintes:
Litoral Norte
São Sebastião (SP-055): Km 165,900, Sentido Leste/Oeste. Velocidade: 40 km/h.
Vale do Paraíba
Cruzeiro (SP-052): Km 228,456, Sentido Norte/Sul. Velocidade: 50 km/h.
Cunha (SP-171): Km 032,000, Sentido Norte/Sul. Velocidade: 60 km/h.
Pindamonhangaba (SPA 092/060): Km 003,099, Sentido Norte/Sul. Velocidade: 50 km/h.
Pindamonhangaba (SPA 099/060): Km 001,500, Sentido Norte/Sul. Velocidade: 60 km/h.
Jacareí (SP-066): Km 090,000, Sentido Leste/Oeste. Velocidade: 60 km/h.
A instalação de radares é parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 equipamentos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.
Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, em uma ação que busca reduzir o número de acidentes nas estradas paulistas.
A escolha de cada ponto de fiscalização resulta de um mapeamento técnico que considera o histórico de acidentes, o excesso de velocidade, as características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna. Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.
A lista completa com a localização de todos os 16 novos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.