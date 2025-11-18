Então eu fui na casa onde [Ernest] Hemingway nasceu, onde Herman Melville escreveu Moby Dick, fui na casa do Edgar Allan Poe, cruzei os Estados Unidos, fui até o lugar onde estão as cinzas do Jack London debaixo de uma pedra, sabe? Então eu fiz uma peregrinação literária nos Estados Unidos pagando tudo só com poesia. E aí quando eu retorno, eu consigo uma bolsa do ProAC para escrever esse livro sobre essa experiência.

Então, durante um ano eu vivo com salário de poeta. Então quando as pessoas falam: "Poxa, poesia não vale nada, poesia não". A poesia foi capaz de me levar numa viagem de 10 mil km nos Estados Unidos e, ao retornar, pagar pelas minhas contas durante um ano, que foi esse livro “A Peregrinação das Folhas Caídas”. Esse livro aqui tem algumas folhas que são folhas que peguei durante o caminho, por isso A Peregrinação das Folhas Caídas. Essa aqui, por exemplo, é do [Henry David] Thoreau, na cabana onde ele morou na natureza em Walden. Então, peguei ali. É sempre assim o meu processo criativo, ele vem muito da experiência real. As pessoas às vezes não acreditam, falam: "Poxa, às vezes pensam que isso é um romance". Porque falam: "Você realmente viveu isso?”.

Eu faço questão de, pelo menos, tudo que eu coloco no livro tem que ter aquele fundo de verdade. Lógico, pode ter uma licença poética ou outra, mas, na essência, as pessoas que eu encontrei estão todas aqui. Não são criações, mesmo nesse outro livro que é das minhas viagens, que é no meio do mundo, as minhas viagens que eu contei logo no começo, pelos lugares mais sagrados, todas as pessoas que estão aqui também foram encontros reais, as paisagens, os locais e as situações.