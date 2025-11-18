18 de novembro de 2025
CALIBRAÇÃO

Tamoios terá bloqueios temporários para aferição de radares fixos

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
A Concessionária Tamoios informa que serão realizados bloqueios momentâneos na manhã desta terça-feira (18), para atividades de aferição de radares fixos.  O objetivo da ação é garantir a calibração e o funcionamento correto dos equipamentos de fiscalização eletrônica.

Locais e Horários dos Bloqueios

As atividades de aferição começarão a partir das 8h30 e serão realizadas nos seguintes pontos da rodovia:

  • Km 64: Sentidos Litoral e São José dos Campos.
  • Km 56: Sentido São José dos Campos.
  • Km 42: Sentido Litoral.
  • Km 13 do Contorno Sul: Sentidos Norte e Sul.

A previsão é que cada interdição tenha uma duração máxima de 20 minutos, buscando minimizar os impactos no fluxo de veículos. A Polícia Rodoviária apoiará a ação.

