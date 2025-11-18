A Concessionária Tamoios informa que serão realizados bloqueios momentâneos na manhã desta terça-feira (18), para atividades de aferição de radares fixos. O objetivo da ação é garantir a calibração e o funcionamento correto dos equipamentos de fiscalização eletrônica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Locais e Horários dos Bloqueios

As atividades de aferição começarão a partir das 8h30 e serão realizadas nos seguintes pontos da rodovia: