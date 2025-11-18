18 de novembro de 2025
CAMINHO DO BUQUIRA

Sônia Ribeiro lança livro sobre história taubateana

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Sônia Ribeiro lança 'Caminho do Buquira – Polo Irradiador de Cultura no Século XIX' na Villa Santo Aleixo
Sônia Ribeiro lança 'Caminho do Buquira – Polo Irradiador de Cultura no Século XIX' na Villa Santo Aleixo

O livro Caminho do Buquira – Polo Irradiador de Cultura no Século XIX, da jornalista e pesquisadora Sônia Ribeiro, terá seu lançamento realizado na Villa Santo Aleixo no dia 25 de novembro, às 19h.

A cultura taubateana e a trajetória histórica com o papel central de indígenas, negros e brancos na formação da sociedade do século XIX são temas do livro.

Resultado de uma pesquisa histórico-cultural que se estendeu por 42 anos, a obra apresenta ao público um aspecto pouco explorado da história da região. O texto foi desenvolvido com uma linguagem simples e ilustrações atrativas, sendo voltado ao público infantojuvenil, mas também de grande interesse para educadores e pesquisadores.

Ao resgatar detalhes da memória de Taubaté, Caminho do Buquira serve como um novo ponto de partida para reflexões e estudos sobre a construção cultural e as identidades do território.

O lançamento conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Taubaté. A entrada é gratuita.

