O livro Caminho do Buquira – Polo Irradiador de Cultura no Século XIX, da jornalista e pesquisadora Sônia Ribeiro, terá seu lançamento realizado na Villa Santo Aleixo no dia 25 de novembro, às 19h.

A cultura taubateana e a trajetória histórica com o papel central de indígenas, negros e brancos na formação da sociedade do século XIX são temas do livro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp