Após dois anos e quatro meses, a Prefeitura de São José dos Campos abriu a licitação para definir a empresa que ficará responsável por concluir a obra de construção da creche do Parque Industrial.
As empresas interessadas na concorrência poderão apresentar proposta até o dia 28 desse mês. O valor máximo é de R$ 8,652 milhões. A vencedora terá 18 meses para concluir o serviço.
A reportagem questionou por que a nova licitação demorou 28 meses para ser aberta, mas a Prefeitura não havia se manifestado até a publicação do texto. O espaço segue aberto.
Obra.
Iniciada em janeiro de 2021, a construção da escola deveria ter sido concluída em abril de 2022, a um custo de R$ 5,4 milhões. O primeiro contrato chegou a ser prorrogado duas vezes, até julho de 2023, e chegou ao valor de R$ 7,1 milhões.
Em julho de 2023, quando apenas 26,61% do serviço estava executado, a Prefeitura decidiu não prorrogar o contrato com a empresa Elefe, que era a responsável pela obra. A construtora, que tem sede em São José dos Campos, já havia recebido R$ 1,749 milhão.
A não prorrogação do primeiro contrato resultou em uma troca de acusações entre Prefeitura e Elefe, que culparam um ao outro pelos problemas ocorridos na obra.