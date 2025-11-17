Após dois anos e quatro meses, a Prefeitura de São José dos Campos abriu a licitação para definir a empresa que ficará responsável por concluir a obra de construção da creche do Parque Industrial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As empresas interessadas na concorrência poderão apresentar proposta até o dia 28 desse mês. O valor máximo é de R$ 8,652 milhões. A vencedora terá 18 meses para concluir o serviço.