A Prefeitura de São José dos Campos vai lançar na próxima quarta-feira (19) o programa Elas Empreendem, uma iniciativa que visa fortalecer e integrar políticas públicas voltadas ao empreendedorismo feminino. O evento de lançamento ocorrerá no CEFE (Centro de Formação do Educador), a partir das 9h, e incluirá uma rodada de negócios exclusiva para esse público.
O novo programa busca ampliar oportunidades, organizar ações já existentes e impulsionar a autonomia econômica das empreendedoras, reconhecendo o protagonismo das mulheres como uma das principais forças de transformação econômica e social da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Dados da Prefeitura, levantados pela Sala do Empreendedor, mostram a forte presença feminina na abertura e condução de negócios como MEI (Microempreendedor Individual). As mulheres representam 71% das atividades de beleza, 77% no comércio de vestuário e acessórios e 61% nos serviços de ensino e cursos livres.Esses números reforçam a importância de políticas articuladas que garantam apoio, visibilidade e acesso a capacitações, crédito e formalização.
Os eixos principais do programa incluem desenvolvimento profissional por meio de cursos e apoio ao negócio por meio da Sala do Empreendedor, ações do Sebrae e linhas de crédito específicas pelo Banco do Povo e Desenvolve SP.
O evento de lançamento contará com a palestra de Luzia Costa, fundadora e CEO da rede Sóbrancelhas, uma marca referência no mercado de estética facial, que possui mais de 20 anos de trajetória no empreendedorismo. Atualmente, a Sóbrancelhas faz parte do Grupo Cetro, com cerca de 200 unidades em vários países, e já conquistou prêmios importantes, como o Melhores Franquias da PEGN.