18 de novembro de 2025
ELAS EMPREENDEM

SJC lança programa voltado ao empreendedorismo feminino

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Elas Empreendem vai incentivar e apoiar negócios desenvolvidos por mulheres
A Prefeitura de São José dos Campos vai lançar na próxima quarta-feira (19) o programa Elas Empreendem, uma iniciativa  que visa fortalecer e integrar políticas públicas voltadas ao empreendedorismo feminino. O evento de lançamento ocorrerá no CEFE (Centro de Formação do Educador), a partir das 9h, e incluirá uma rodada de negócios exclusiva para esse público.

O novo programa busca ampliar oportunidades, organizar ações já existentes e impulsionar a autonomia econômica das empreendedoras, reconhecendo o protagonismo das mulheres como uma das principais forças de transformação econômica e social da cidade.

Dados da Prefeitura, levantados pela Sala do Empreendedor, mostram a forte presença feminina na abertura e condução de negócios como MEI (Microempreendedor Individual). As mulheres representam 71% das atividades de beleza, 77% no comércio de vestuário e acessórios e 61% nos serviços de ensino e cursos livres.Esses números reforçam a importância  de políticas articuladas que garantam apoio, visibilidade e acesso a capacitações, crédito e formalização.

Os eixos principais do programa incluem desenvolvimento profissional por meio de cursos e apoio ao negócio por meio da Sala do Empreendedor, ações do Sebrae e linhas de crédito específicas pelo Banco do Povo e Desenvolve SP.

O evento de lançamento contará com a palestra de Luzia Costa, fundadora e CEO da rede Sóbrancelhas, uma marca referência no mercado de estética facial, que possui mais de 20 anos de trajetória no empreendedorismo. Atualmente, a Sóbrancelhas faz parte do Grupo Cetro, com cerca de 200 unidades em vários países, e já conquistou prêmios importantes, como o Melhores Franquias da PEGN.

