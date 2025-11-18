A Prefeitura de São José dos Campos vai lançar na próxima quarta-feira (19) o programa Elas Empreendem, uma iniciativa que visa fortalecer e integrar políticas públicas voltadas ao empreendedorismo feminino. O evento de lançamento ocorrerá no CEFE (Centro de Formação do Educador), a partir das 9h, e incluirá uma rodada de negócios exclusiva para esse público.

O novo programa busca ampliar oportunidades, organizar ações já existentes e impulsionar a autonomia econômica das empreendedoras, reconhecendo o protagonismo das mulheres como uma das principais forças de transformação econômica e social da cidade.

