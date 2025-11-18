São José dos Campos anunciou a integração da plataforma Muralha Digital Sentry ao trabalho do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), uma tecnologia, já utilizada em mais de 130 municípios brasileiros. A integração intermunicipal com cidades conectadas pela mesma tecnologia reforça a sinergia entre as forças de segurança, possibilitando o compartilhamento de informações em tempo real.
A plataforma Muralha Digital Sentry é composta por módulos integrados que permitem a identificação de veículos suspeitos ou clonados, oferecendo suporte estratégico às investigações.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A tecnologia avançada, inteligência operacional e integração entre forças de segurança já demonstraram resultados concretos em São José dos Campos.
No último sábado (15), um caminhão que havia sido furtado no dia 12 de novembro no bairro Jardim Satélite foi localizado e recuperado em Pouso Alegre, Minas Gerais, a cerca de 160 quilômetros de São José dos Campos. Mesmo com poucas informações iniciais, os operadores do CSI realizaram análises técnicas e cruzamento de dados que identificaram possíveis sinais de adulteração no veículo, demonstrando a eficiência do monitoramento inteligente.
O CSI é o coração tecnológico do programa São José Unida, que é integrado pela GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e outros órgãos e forças de segurança.Desde a sua criação em 2021, já atendeu a 3.690 ocorrências e recuperou 810 veículos.
O sistema opera 24 horas por dia e já conta com 1.186 câmeras inteligentes espalhadas pela cidade, número que será ampliado para 1.691 até o fim do processo de expansão em andamento.