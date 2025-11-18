São José dos Campos anunciou a integração da plataforma Muralha Digital Sentry ao trabalho do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), uma tecnologia, já utilizada em mais de 130 municípios brasileiros. A integração intermunicipal com cidades conectadas pela mesma tecnologia reforça a sinergia entre as forças de segurança, possibilitando o compartilhamento de informações em tempo real.

A plataforma Muralha Digital Sentry é composta por módulos integrados que permitem a identificação de veículos suspeitos ou clonados, oferecendo suporte estratégico às investigações.

