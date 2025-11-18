As agências bancárias de todo o país não terão atendimento presencial ao público na próxima quinta-feira (20), devido ao feriado nacional do Dia da Consciência Negra. A informação foi confirmada pela Febrana (Federação Brasileira de Bancos).
Apesar do fechamento das agências, os clientes poderão utilizar os canais digitais e eletrônicos dos bancos para realizar a maior parte das transações. As compensações bancárias, como a TED (Transferência Eletrônica Disponível), não serão efetivadas no feriado, mas o PIX funcionará normalmente.
Para quem precisar realizar operações, os bancos recomendam os canais digitais, telefônicos e caixas eletrônicos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Contas de consumo (como água, energia e telefone) e carnês que possuírem vencimento no dia 20 de novembro poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte, sexta-feira (21), quando os bancos reabrem normalmente, exceto em localidades onde houver feriado estadual ou municipal.