As agências bancárias de todo o país não terão atendimento presencial ao público na próxima quinta-feira (20), devido ao feriado nacional do Dia da Consciência Negra. A informação foi confirmada pela Febrana (Federação Brasileira de Bancos).

Apesar do fechamento das agências, os clientes poderão utilizar os canais digitais e eletrônicos dos bancos para realizar a maior parte das transações. As compensações bancárias, como a TED (Transferência Eletrônica Disponível), não serão efetivadas no feriado, mas o PIX funcionará normalmente.

Para quem precisar realizar operações, os bancos recomendam os canais digitais, telefônicos e caixas eletrônicos.

