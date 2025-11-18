Uma operação integrada realizada pela Prefeitura de Ilhabela, que tinha como objetivo inicial eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, resultou na prisão de um morador por suspeita de furto de energia elétrica. A ação ocorreu na manhã da última quinta-feira, 13 de novembro, no bairro Perequê, em uma residência que acumulava grande quantidade de sucata e materiais inservíveis. A operação contou com a participação das Secretarias de Saúde, Mobilidade e Segurança, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, além do apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Durante a vistoria no imóvel, os fiscais identificaram suspeita de ligação irregular na rede elétrica. A empresa Neoenergia foi acionada e confirmou a existência de uma ligação clandestina diretamente no poste de entrada da residência. O morador foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis devido à constatação do furto de energia elétrica.
O objetivo principal da operação era garantir medidas sanitárias urgentes e proteger a saúde pública. A equipe da Saúde, composta por mais de 20 agentes de combate a endemias, constatou centenas de objetos, como pneus, baldes, lonas e calhas, que acumulavam água e larvas do mosquito Aedes aegypti. Indícios de proliferação de roedores e animais peçonhentos também foram observados.
Frente às irregularidades sanitárias, foram lavrados autos de infração e o caso foi comunicado à autoridade policial para apuração de crime contra a saúde pública. No total, cerca de quatro toneladas de lixo e sucata foram retiradas do imóvel.
A Prefeitura reforça que a população pode denunciar situações semelhantes por meio do telefone (12) 99147-7114 ou pela Ouvidoria da Saúde, nos números 0800 077 1515 e (12) 3896-9221, ramais 9616 e 9667.