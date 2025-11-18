Uma operação integrada realizada pela Prefeitura de Ilhabela, que tinha como objetivo inicial eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, resultou na prisão de um morador por suspeita de furto de energia elétrica. A ação ocorreu na manhã da última quinta-feira, 13 de novembro, no bairro Perequê, em uma residência que acumulava grande quantidade de sucata e materiais inservíveis. A operação contou com a participação das Secretarias de Saúde, Mobilidade e Segurança, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, além do apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Durante a vistoria no imóvel, os fiscais identificaram suspeita de ligação irregular na rede elétrica. A empresa Neoenergia foi acionada e confirmou a existência de uma ligação clandestina diretamente no poste de entrada da residência. O morador foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis devido à constatação do furto de energia elétrica.

