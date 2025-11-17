A Justiça homologou o acordo de não persecução cível firmado pelo Ministério Público com o vereador Renato Santiago (União), que está no segundo mandato na Câmara de São José dos Campos. Com isso, o parlamentar escapará de uma ação por improbidade administrativa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No acordo, que foi firmado após inquérito apontar que o vereador fez promoção pessoal indevida em um evento que contou com o apoio de recursos públicos, Renato reconheceu a "ocorrência de ato irregular", que poderia "caracterizar abuso de poder político e improbidade administrativa", e se comprometeu a não mais "se utilizar de eventos comunitários com recursos públicos para promoção pessoal e política".