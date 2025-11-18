A quarta-feira (19) será marcada por variação de nebulosidade em várias cidades da RMVale, com registros de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada em alguns municípios. As temperaturas seguem agradáveis, com sensação térmica mais amena ao amanhecer e máximas moderadas ao longo da tarde.

De forma geral, o dia terá predomínio de muitas nuvens, especialmente no período da tarde, quando a umidade relativa tende a aumentar em pontos da região. Embora algumas cidades apresentem probabilidade de chuva, outras devem registrar um dia mais firme, com tempo seco e sem precipitações. As informações são do Climatempo.