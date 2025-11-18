A quarta-feira (19) será marcada por variação de nebulosidade em várias cidades da RMVale, com registros de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada em alguns municípios. As temperaturas seguem agradáveis, com sensação térmica mais amena ao amanhecer e máximas moderadas ao longo da tarde.
De forma geral, o dia terá predomínio de muitas nuvens, especialmente no período da tarde, quando a umidade relativa tende a aumentar em pontos da região. Embora algumas cidades apresentem probabilidade de chuva, outras devem registrar um dia mais firme, com tempo seco e sem precipitações. As informações são do Climatempo.
Veja, abaixo, a previsão detalhada para as principais cidades da RMVale:
São José dos Campos
A quarta-feira será de sol com muitas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo do dia.
Temperaturas: mínima de 16°C e máxima de 26°C.
Chuva: 0% de probabilidade.
À noite, o tempo fica com poucas nuvens.
Taubaté
O município terá um dia de sol, mas com aumento de nebulosidade durante a tarde.
Temperaturas: mínima de 17°C e máxima de 27°C.
Chuva: 76% de chance.
À noite, as nuvens diminuem.
Guaratinguetá
O dia será marcado por muitas nuvens, mas com algumas aberturas de sol ao longo do período.
Temperaturas: mínima de 18°C e máxima de 27°C.
Chuva: 81% de probabilidade.
Caraguatatuba
Na região litorânea, o dia terá sol com muitas nuvens e maior nebulosidade principalmente à tarde.
Temperaturas: mínima de 19°C e máxima de 26°C.
Chuva: 0% de chance.
À noite, o céu fica com menos nuvens.
Campos do Jordão
A cidade serrana terá um dia mais instável, com sol, pancadas de chuva e trovoadas, além de períodos de céu nublado.
Temperaturas: mínima de 13°C e máxima de 21°C.
Chuva: 77% de probabilidade.
À noite, o céu segue bem nublado.