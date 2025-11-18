A Prefeitura de São José dos Campos iniciou um ciclo de sete audiências públicas entre os dias 17 e 27 de novembro para debater uma proposta que estabelece normas de implantação do SIR (Condomínio de Sítio de Recreio). A iniciativa visa promover a participação da comunidade na discussão do PL (Projeto de Lei) para ordenar e regularizar o uso do solo em áreas rurais. O objetivo principal é encontrar um equilíbrio entre o direito à moradia, o desenvolvimento urbano sustentável e a preservação ambiental.

O SIR é uma modalidade de condomínio de lotes destinada ao uso residencial unifamiliar, com foco na sustentabilidade. Os empreendimentos deverão destinar um mínimo de 50% da área total para a AMRA (Área de Manejo e Reserva Ambiental), voltada à conservação dos recursos naturais. A responsabilidade pela infraestrutura essencial, como água, esgoto, energia e pavimentação, deverá ser integralmente da iniciativa privada e dos próprios condôminos.

