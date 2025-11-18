A Polícia Municipal de São Sebastião prendeu dois homens por estelionato. A ação aconteceu no sábado (15), após um golpe contra uma idosa dentro de uma agência bancária no Centro. A rápida intervenção, realizada em conjunto com a GCM (Guarda Civil Municipal) de Bertioga, contou com o apoio da tecnologia de monitoramento da cidade, o programa Smart São Sebá.
O crime ocorreu no autoatendimento de uma agência na avenida Duque de Caxias, onde a vítima, uma mulher de 69 anos, foi abordada pela dupla que se passou por funcionários do banco. Os criminosos induziram a idosa a seguir um falso procedimento de atualização de chave de segurança. Acreditando nas orientações, a vítima acabou realizando operações que permitiram aos suspeitos sacar R$ 1.900 e contratar um empréstimo de R$ 3.848 sem sua autorização.
Assim que percebeu o golpe, a vítima acionou a Polícia Municipal pelo número 153. As características dos suspeitos e do veículo utilizado, um Sandero branco, foram imediatamente repassadas pela equipe de São Sebastião, que acionou a GCM de Bertioga via central operacional.
A identificação e localização do veículo foram facilitadas pelo Smart São Sebá, o novo sistema inteligente de monitoramento da cidade. A tecnologia auxiliou na compreensão da rota de fuga dos suspeitos e no compartilhamento das informações com as equipes em campo.
Os homens foram localizados e interceptados pela GCM de Bertioga no bairro Riviera de São Lourenço, durante patrulhamento. Dentro do veículo, foram encontrados três celulares, uma máquina de cartão e dinheiro em espécie.
Os suspeitos, identificados pelas iniciais M. A. B. C. e W. B. C., foram conduzidos ao 1º DP (Distrito Policial) de São Sebastião, onde tiveram a prisão em flagrante decretada por estelionato.