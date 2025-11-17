Um casal foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17), em São José dos Campos, suspeito de participação no assassinato de uma mulher e na tentativa de matar outro homem, que formavam um casal.
O crime aconteceu na Vila Maria, região central da cidade, em uma casa que servia de moradia coletiva e abrigava usuários de drogas.
Na madrugada do crime, em meados de outubro, um homem e uma mulher, ambos moradores e dependentes químicos, foram alvejados por disparos de arma de fogo. A mulher faleceu no local e o homem, apesar de gravemente ferido, foi socorrido e sobreviveu.
A investigação da Polícia Civil ouviu testemunhas e a vítima sobrevivente, que levou à identificação do atirador. Ele também morava na Vila Maria e, segundo a polícia, se dedicava ao tráfico de drogas "desde e infância".
O suspeito também já havia sido preso e cumpriu pena por tráfico de drogas. Na ocasião dos fatos, ele estava acompanhado da esposa.
O delegado representou pela prisão temporária, que foi decretada pela Justiça. O casal suspeito de envolvimento na morte da mulher e na tentativa de homicídio do homem foi localizado e preso na Vila Maria, nesta segunda, em cumprimento ao mandado de prisão temporária e ao de busca e apreensão.
Segundo a polícia, o casal foi surpreendido pela chegada dos investigadores e não esboçou resistência. Eles estavam com uma filha menor. Os dois serão encaminhados para a Cadeia Pública de Caçapava.