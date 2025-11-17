17 de novembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

URGENTE: Casal é preso após matar mulher e balear homem em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um casal foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17), em São José dos Campos, suspeito de participação no assassinato de uma mulher e na tentativa de matar outro homem, que formavam um casal.

O crime aconteceu na Vila Maria, região central da cidade, em uma casa que servia de moradia coletiva e abrigava usuários de drogas.

Na madrugada do crime, em meados de outubro, um homem e uma mulher, ambos moradores e dependentes químicos, foram alvejados por disparos de arma de fogo. A mulher faleceu no local e o homem, apesar de gravemente ferido, foi socorrido e sobreviveu.

A investigação da Polícia Civil ouviu testemunhas e a vítima sobrevivente, que levou à identificação do atirador. Ele também morava na Vila Maria e, segundo a polícia, se dedicava ao tráfico de drogas "desde e infância".

O suspeito também já havia sido preso e cumpriu pena por tráfico de drogas. Na ocasião dos fatos, ele estava acompanhado da esposa.

O delegado representou pela prisão temporária, que foi decretada pela Justiça. O casal suspeito de envolvimento na morte da mulher e na tentativa de homicídio do homem foi localizado e preso na Vila Maria, nesta segunda, em cumprimento ao mandado de prisão temporária e ao de busca e apreensão.

Segundo a polícia, o casal foi surpreendido pela chegada dos investigadores e não esboçou resistência. Eles estavam com uma filha menor. Os dois serão encaminhados para a Cadeia Pública de Caçapava.

