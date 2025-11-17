Um casal foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17), em São José dos Campos, suspeito de participação no assassinato de uma mulher e na tentativa de matar outro homem, que formavam um casal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu na Vila Maria, região central da cidade, em uma casa que servia de moradia coletiva e abrigava usuários de drogas.