ROUBO

VÍDEO: Casal é assaltado à mão armada no Vale e tem moto roubada

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

A Polícia Civil investiga o roubo de uma motocicleta ocorrido na noite de 15 de novembro, na Rua São Bento, no bairro Vila Antônio Augusto Luiz, em Caçapava.

Segundo a Secretaria de Segurança PúblicS, a vítima, uma mulher de 24 anos, estava em uma lanchonete com o namorado quando dois suspeitos se aproximaram e, armados, anunciaram o assalto, exigindo a entrega do veículo.

Após o crime, a dupla fugiu e ainda não foi localizada. Imagens das câmeras do estabelecimento, que registraram toda a ação, serão entregues à Polícia Civil para auxiliar na identificação dos criminosos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava como roubo de veículo e segue em investigação.

