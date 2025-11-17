A Polícia Civil investiga o roubo de uma motocicleta ocorrido na noite de 15 de novembro, na Rua São Bento, no bairro Vila Antônio Augusto Luiz, em Caçapava.

Segundo a Secretaria de Segurança PúblicS, a vítima, uma mulher de 24 anos, estava em uma lanchonete com o namorado quando dois suspeitos se aproximaram e, armados, anunciaram o assalto, exigindo a entrega do veículo.