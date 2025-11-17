A Polícia Civil investiga o roubo de uma motocicleta ocorrido na noite de 15 de novembro, na Rua São Bento, no bairro Vila Antônio Augusto Luiz, em Caçapava.
Segundo a Secretaria de Segurança PúblicS, a vítima, uma mulher de 24 anos, estava em uma lanchonete com o namorado quando dois suspeitos se aproximaram e, armados, anunciaram o assalto, exigindo a entrega do veículo.
Após o crime, a dupla fugiu e ainda não foi localizada. Imagens das câmeras do estabelecimento, que registraram toda a ação, serão entregues à Polícia Civil para auxiliar na identificação dos criminosos.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava como roubo de veículo e segue em investigação.