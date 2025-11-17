A Polícia Civil de São Paulo confirmou que um homem foi encontrado morto dentro de um freezer no Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua nesse domingo (16).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que equipes da Guarda Civil foram acionadas e localizaram o corpo no local.
Segundo a polícia, o homem foi encontrado por um funcionário que trabalhava na cozinha. O caso é investigado.
A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) também foram acionados. A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 8º Distrito Policial (Brás).