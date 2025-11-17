17 de novembro de 2025
SÃO PAULO

Homem é achado morto dentro de freezer em centro de acolhimento

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Ocorrência foi registrada como morte suspeita no 8º Distrito Policial (Brás)
A Polícia Civil de São Paulo confirmou que um homem foi encontrado morto dentro de um freezer no Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua nesse domingo (16).

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que equipes da Guarda Civil foram acionadas e localizaram o corpo no local.

Segundo a polícia, o homem foi encontrado por um funcionário que trabalhava na cozinha. O caso é investigado.

A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) também foram acionados. A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 8º Distrito Policial (Brás).

