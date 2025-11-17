17 de novembro de 2025
Claudio Vieira/PMSJC
Trecho da Via Dutra no Vale do Paraíba
Trecho da Via Dutra no Vale do Paraíba

Entre os dias 19 e 23 de novembro, mais de 1,7 milhão de veículos são esperados nas duas rodovias administradas pela RioSP, a Presidente Dutra (BR-116) e a Rio-Santos (BR-101). O aumento do tráfego é esperado devido ao feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, na próxima quinta-feira (20).

Os dias com maior fluxo de veículos serão na quarta-feira (19), quando os motoristas estarão saindo para o feriado prolongado, e no próprio dia 20, ao longo do dia. Já no retorno, no domingo (23), também terá aumento no tráfego.

Durante o período, a concessionária informou que as equipes ficarão à disposição dos clientes para qualquer necessidade ou emergência. Haverá aumento no efetivo ao longo de todo o trecho, além do monitoramento remoto através do CCO (Centro de Controle Operacional).

Via Dutra.

Entre os dias 19 e 23 de novembro, a expectativa é que cerca de 1.5 milhão de veículos circulem pela Via Dutra no trecho de São Paulo e Rio de Janeiro.

Confira os horários com maior previsão de movimentação:

Trecho SP

19/11 – 14h às 21h

20/11 – 7h às 13h

23/11 – 10h às 18h

 

Trecho RJ

19/11 – 16h às 19h

20/11 - 7h às 16h

23/11 – 10h às 19h

 

Rio-Santos.

A expectativa é que o movimento aumente também na Rio-Santos durante o período do feriado prolongado desde Ubatuba até a chegada ao Rio de Janeiro. A previsão é de que mais de 230 mil veículos circulem pelo trecho.

Abaixo, os horários de maior movimento:

19/11 – 16h às 18h

20/11 – 7h às 17h

23/11 – 09h às 18h

Orientações de segurança.

Para uma viagem tranquila e segura, a RioSP reforça as orientações para os motoristas durante o deslocamento nas rodovias:

Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Mantenha a velocidade compatível com a via e não realize ultrapassagem em locais proibidos;

Utilize o acostamento apenas quando necessário. O acostamento deve ser utilizado apenas em paradas emergenciais. Mesmo nestas condições, é necessário redobrar a atenção, principalmente em vias com grande volume de tráfego e no período noturno;

Não utilize o celular enquanto dirige. Pare em um local seguro e longe da rodovia para utilizar o dispositivo;

Utilize o cinto de segurança. Esse item de segurança deve ser utilizado em qualquer deslocamento e em todos os assentos do veículo. Lembre-se da cadeirinha para crianças.

Uso do acostamento.

Ao longo desta semana e durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, momento em que muitos motoristas utilizam as rodovias principalmente em viagens a lazer, a RioSP realiza uma série de ações com o objetivo de orientar sobre o risco de paradas não emergenciais no acostamento e – principalmente – como agir caso realmente seja necessária a utilização deste local.

Serão veiculadas mensagens de orientação nos painéis instalados nas rodovias, no site da concessionária, nos canais de WhatsApp/chatbot e por meio de ações presenciais em postos de serviço, bases da concessionária e das polícias rodoviária.

Afaste-se.

O Movimento Afaste-se tem o objetivo de conscientizar motoristas sobre a prevenção de acidentes envolvendo viaturas em atendimento, colaboradores realizando manutenção e áreas com obras.

As orientações são simples, mas têm o poder de salvar vidas: sempre que se deparar com um atendimento em pista ou alguma atividade em que existam pessoas trabalhando às margens da rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade e, sempre que possível, trocar de faixa.

