Entre os dias 19 e 23 de novembro, mais de 1,7 milhão de veículos são esperados nas duas rodovias administradas pela RioSP, a Presidente Dutra (BR-116) e a Rio-Santos (BR-101). O aumento do tráfego é esperado devido ao feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, na próxima quinta-feira (20).

Os dias com maior fluxo de veículos serão na quarta-feira (19), quando os motoristas estarão saindo para o feriado prolongado, e no próprio dia 20, ao longo do dia. Já no retorno, no domingo (23), também terá aumento no tráfego.