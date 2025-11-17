O ex-jogador Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália, foi transferido na manhã desta segunda-feira (17) da Penitenciária 2 de Tremembé (P2), conhecida como “presídio dos famosos”, para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo.

Segundo informações às quais a reportagem teve acesso, Robinho deixou a P2 por volta das 8h30. Ele já está custodiado na unidade de Limeira. A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) foi procurada, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre os motivos e as condições da transferência.