O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), lançou um edital no final de junho deste ano para contratar o serviço de um carro blindado. O veículo era uma resposta da Prefeitura diante das ameaças que o mandatário havia recebido, especialmente depois da crise envolvendo a concessão da coleta de lixo.

“A gente mexeu em alguns vespeiros e, consequentemente, vieram as ameaças. Nesse período mais conturbado, a gente optou, junto também com a inteligência nossa, por usar um carro blindado não só para minha segurança, mas das pessoas que acabam me acompanhando”, disse Celso durante participação no OVALE Cast, o podcast de OVALE.