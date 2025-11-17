O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), lançou um edital no final de junho deste ano para contratar o serviço de um carro blindado. O veículo era uma resposta da Prefeitura diante das ameaças que o mandatário havia recebido, especialmente depois da crise envolvendo a concessão da coleta de lixo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“A gente mexeu em alguns vespeiros e, consequentemente, vieram as ameaças. Nesse período mais conturbado, a gente optou, junto também com a inteligência nossa, por usar um carro blindado não só para minha segurança, mas das pessoas que acabam me acompanhando”, disse Celso durante participação no OVALE Cast, o podcast de OVALE.
O prefeito disse que registrou “vários boletins de ocorrência” em razão de ameaças diretas a ele e outras direcionadas a pessoas ligadas a ele. “Nos últimos meses está mais tranquilo, mas nos primeiros meses foi bastante agressivo a quantidade de ameaças que chegaram”, afirmou.
Celso disse que “ninguém reage bem a uma ameaça que coloca em risco a sua vida pessoal”.
“Mas acho importante a gente ter a consciência tranquila, de que está fazendo a coisa certa. A partir do momento que eu fui eleito para ser prefeito, eu fui eleito para ser prefeito e agir da maneira mais correta possível”, ponderou.
“A gente vê com tristeza [as ameaças], porque quando se faz uma ameaça ao prefeito, não se faz uma ameaça apenas ao Celso pessoa física, se faz uma ameaça à instituição Prefeitura Municipal de Jacareí. Mas, é o ônus de a gente ter que mexer em alguns pontos. E eu acho que é preciso mexer logo no começo.”
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.