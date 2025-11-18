Policiais, membros do Ministério Público e do Judiciário e agentes das forças de segurança em geral estão na mira do PCC (Primeiro Comando da Capital), maior e mais temida facção criminosa do país.

Eles são alvos do grupo criminoso por estarem na linha de frente do combate ao PCC, que criou uma elite chamada de “Sintonia Restrita” cujo objetivo é monitorar e planejar o assassinato de autoridades e agentes públicos.