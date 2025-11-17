O corpo de um homem de 54 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro do apartamento onde morava, no bairro Atalaia, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar identificou a vítima como Ismar de Oliveira, desaparecido desde sexta-feira (14).

A família registrou boletim de ocorrência após perder contato com Ismar. No domingo (16), parentes receberam um áudio enviado do celular dele — mas, ao ouvir a gravação, perceberam que a voz não era a do homem. A mensagem seria de um morador da região, conhecido da família.

Família seguiu pistas e encontrou o corpo