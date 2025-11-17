O assassinato do médico Alan Carlos de Lima Cavalcante, 38 anos, ganhou novos desdobramentos após a Polícia Militar colher o depoimento de uma testemunha que presenciou o crime, ocorrido neste domingo (16) em Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

Segundo o relato, a ex-companheira da vítima afirmou que ele havia descumprido uma medida protetiva instantes antes de atirar.

