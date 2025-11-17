O São José Basket visita o Fortaleza na noite desta terça-feira (18), a partir das 19h30, no ginásio da Unifor, em Fortaleza, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

E o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, vem de vitória fora e casa sobre o Unifacisa, na Paraíba, em jogo decidido na prorrogação, por 87 a 85, na noite de sábado (15). Um dia antes, o Fortaleza perdeu por 82 a 79 para o Pato Basquete.