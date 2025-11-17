18 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

BASQUETE

São José Basket visita o Fortaleza e tenta embalar no NBB

Por Marcos Eduardo Carvalho | Fortaleza
| Tempo de leitura: 1 min
Amanda Rocha/Basquete Unifacisa
São José Basket visita o Fortaleza e tenta embalar no NBB
O São José Basket visita o Fortaleza na noite desta terça-feira (18), a partir das 19h30, no ginásio da Unifor, em Fortaleza, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

E o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, vem de vitória fora e casa sobre o Unifacisa, na Paraíba, em jogo decidido na prorrogação, por 87 a 85, na noite de sábado (15). Um dia antes, o Fortaleza perdeu por 82 a 79 para o Pato Basquete.

Além de quebrar uma sequência negativa de duas derrotas seguidas, o São José ainda conseguiu melhorar na tabela e pulou do 12º para o 10º lugar, com quatro vitórias, quatro derrotas e 50% de aproveitamento.

Já o Leão da Pici está em 14º lugar, com duas vitórias, cinco derrotas e a necessidade de uma recuperação imediata para não se aproximar da zona de rebaixamento. Até por conta disso, será um desafio a mais para os joseenses, e com uma fanática torcida contrária.

Contudo, em caso de novo triunfo fora de casa, o São José vai ganhar o respiro necessário para subir na classificação e sonhar com uma colocação melhor, visando a disputa dos playoffs.

