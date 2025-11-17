A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) terá uma terça-feira marcada por instabilidade, com presença de pancadas de chuva, trovoadas e variação de nebulosidade ao longo do dia. As temperaturas seguem amenas em praticamente todas as cidades, e a umidade relativa do ar permanece elevada, acima dos 90%. Segundo o Climatempo, o padrão climático será semelhante em grande parte da região, embora algumas áreas possam registrar temporais mais intensos.
Em São José dos Campos e Taubaté, o sol aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, com risco de trovoadas. As temperaturas variam entre 19°C e 25°C em São José e 20°C e 26°C em Taubaté. A umidade fica acima dos 94%, indicando sensação de abafamento.
Já em Guaratinguetá, Caraguatatuba e Campos do Jordão, o cenário é de maior alerta. Nessas cidades, a terça começa com muitas nuvens e chuva desde a manhã, evoluindo para temporais à tarde, que podem se estender pela noite. Os termômetros marcam entre 20°C e 28°C em Guaratinguetá, 21°C e 23°C em Caraguatatuba e 17°C e 22°C em Campos do Jordão. A umidade também permanece alta, chegando a 96%.
Confira a previsão detalhada por cidade
São José dos Campos
-
Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas
-
Mínima: 19°C
Máxima: 25°C
Umidade: 96%
Detalhe: Sol com algumas nuvens; chuva rápida durante o dia e à noite.
Taubaté
-
Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas
Mínima: 20°C
Máxima: 26°C
Umidade: 94%
Detalhe: Sol com algumas nuvens; chuva rápida durante o dia e à noite.
Guaratinguetá
-
Condição: Chuva e trovoadas
Mínima: 20°C
Máxima: 28°C
Umidade: 95%
Detalhe: Muitas nuvens a nublado com chuva de manhã; tarde com temporal e noite chuvosa.
Caraguatatuba
-
Condição: Chuva e trovoadas
Mínima: 21°C
Máxima: 23°C
Umidade: 94%
Detalhe: Muitas nuvens a nublado com chuva de manhã; tarde e noite com temporal.
Campos do Jordão
-
Condição: Chuva e trovoadas
Mínima: 17°C
Máxima: 22°C
Umidade: 96%
Detalhe: Muitas nuvens a nublado com chuva de manhã; tarde e noite com temporal.