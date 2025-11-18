Uma iniciativa da EDP (Distribuidora de Energia Elétrica) vai destinar R$ 16,1 milhões para uso responsável de energia elétrica por meio de CPP (Chamada Pública de Projetos) de eficiência energética. O investimento pode beneficiar hospitais, entidades beneficentes, prefeituras, indústrias e comércios nas regiões de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Interessados podem se inscrever propostas até o dia 23 de janeiro de 2026, conforme apontamentos do edital disponível no site oficial. A CPP 01/2025 é regulada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Esta é a 25ª edição da CPP em municípios de atuação da concessionária em São Paulo. Já foram financiados projetos que resultaram em economia de 185 GWh (Gigawatts-hora), valor que equivale ao consumo de energia elétrica de uma cidade com aproximadamente 320 mil habitantes, como Suzano.
Além disso, os projetos contribuíram para a redução de 8,5 milhões de TCO2e (Tonelada de Dióxido de Carbono Equivalente), com aporte de mais de R$ 350 milhões, beneficiando diretamente cerca de um milhão de pessoas.
Em 2024, a Chamada Pública beneficiou 11 projetos em sete municípios diferentes, incluindo Taubaté, Aparecida e Lorena, do Vale do Paraíba; Poá e Guararema, do Alto Tietê; e São Sebastião, no Litoral Norte. As iniciativas contempladas incluíram a instalação de placas de geração solar, a substituição de lâmpadas de maior consumo por LED (Diodo Emissor de Luz) em vias públicas e a eficientização de instalações como Santas Casas, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e escolas municipais.