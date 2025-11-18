Uma iniciativa da EDP (Distribuidora de Energia Elétrica) vai destinar R$ 16,1 milhões para uso responsável de energia elétrica por meio de CPP (Chamada Pública de Projetos) de eficiência energética. O investimento pode beneficiar hospitais, entidades beneficentes, prefeituras, indústrias e comércios nas regiões de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Interessados podem se inscrever propostas até o dia 23 de janeiro de 2026, conforme apontamentos do edital disponível no site oficial. A CPP 01/2025 é regulada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Esta é a 25ª edição da CPP em municípios de atuação da concessionária em São Paulo. Já foram financiados projetos que resultaram em economia de 185 GWh (Gigawatts-hora), valor que equivale ao consumo de energia elétrica de uma cidade com aproximadamente 320 mil habitantes, como Suzano.

