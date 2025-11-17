17 de novembro de 2025
BRASIL

Filho mata a própria mãe, liga para a polícia e narra o crime

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após matar a própria mãe a facadas na noite do dia 8, no bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ligou para o 190 logo após o crime e confessou ter atacado a mãe dentro da casa onde ambos moravam.

Quando os militares chegaram ao local, a vítima, uma mulher de 54 anos, já estava sem vida. Ela apresentava cinco golpes de faca, sendo um deles no coração. O filho permaneceu na residência até a chegada da polícia e não tentou fugir.

De acordo com as autoridades, o suspeito não tinha passagens anteriores e demonstrou estar “calmo” ao relatar o crime por telefone. A motivação ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). O caso segue sob investigação.

