Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após matar a própria mãe a facadas na noite do dia 8, no bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ligou para o 190 logo após o crime e confessou ter atacado a mãe dentro da casa onde ambos moravam.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quando os militares chegaram ao local, a vítima, uma mulher de 54 anos, já estava sem vida. Ela apresentava cinco golpes de faca, sendo um deles no coração. O filho permaneceu na residência até a chegada da polícia e não tentou fugir.