Cinco pessoas foram presas na Espanha, nesta semana, suspeitas de participar da venda de uma adolescente de 14 anos. Segundo a polícia espanhola, os próprios pais teriam negociado a filha por cerca de R$ 30 mil, cinco garrafas de uísque e alimentos.

A jovem foi encontrada por agentes após ser vista pedindo esmola em frente a um supermercado na Catalunha. Durante a abordagem, policiais constataram que ela estava sendo explorada e impedida de frequentar a escola.