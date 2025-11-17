17 de novembro de 2025
PARA ELA SE CASAR

Pais vendem filha adolescente para homem por dinheiro e uísque

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Cinco pessoas foram presas na Espanha, nesta semana, suspeitas de participar da venda de uma adolescente de 14 anos. Segundo a polícia espanhola, os próprios pais teriam negociado a filha por cerca de R$ 30 mil, cinco garrafas de uísque e alimentos.

A jovem foi encontrada por agentes após ser vista pedindo esmola em frente a um supermercado na Catalunha. Durante a abordagem, policiais constataram que ela estava sendo explorada e impedida de frequentar a escola.

Entre os detidos estão os pais da menor, o casal que teria “comprado” a adolescente e um jovem de 20 anos, com quem ela seria obrigada a se casar. As autoridades afirmam que a adolescente tinha que entregar todo o dinheiro arrecadado nas ruas para a família do suposto noivo.

O caso está sendo investigado como tráfico de seres humanos, exploração e casamento forçado (a prática é considerada crime grave pela legislação espanhola).

A menor foi resgatada e está sob acompanhamento das autoridades de proteção à infância.

