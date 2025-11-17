Cinco pessoas foram presas na Espanha, nesta semana, suspeitas de participar da venda de uma adolescente de 14 anos. Segundo a polícia espanhola, os próprios pais teriam negociado a filha por cerca de R$ 30 mil, cinco garrafas de uísque e alimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A jovem foi encontrada por agentes após ser vista pedindo esmola em frente a um supermercado na Catalunha. Durante a abordagem, policiais constataram que ela estava sendo explorada e impedida de frequentar a escola.
Entre os detidos estão os pais da menor, o casal que teria “comprado” a adolescente e um jovem de 20 anos, com quem ela seria obrigada a se casar. As autoridades afirmam que a adolescente tinha que entregar todo o dinheiro arrecadado nas ruas para a família do suposto noivo.
O caso está sendo investigado como tráfico de seres humanos, exploração e casamento forçado (a prática é considerada crime grave pela legislação espanhola).
A menor foi resgatada e está sob acompanhamento das autoridades de proteção à infância.