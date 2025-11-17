O Grupo Oscar Calçados, que conta com mais de 186 unidades distribuídas por todo o país, anunciou a abertura de mais de 600 vagas para contratações para suas lojas físicas. Entre os principais postos oferecidos há oportunidades para a área de vendas e atendente de loja. As candidaturas também serão destinadas para pessoas com 50 anos ou mais.

Segundo a empresa, todos os selecionados para postos de trabalho temporários terão chances de efetivação após o fim do contrato.