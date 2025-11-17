O Grupo Oscar Calçados, que conta com mais de 186 unidades distribuídas por todo o país, anunciou a abertura de mais de 600 vagas para contratações para suas lojas físicas. Entre os principais postos oferecidos há oportunidades para a área de vendas e atendente de loja. As candidaturas também serão destinadas para pessoas com 50 anos ou mais.
Segundo a empresa, todos os selecionados para postos de trabalho temporários terão chances de efetivação após o fim do contrato.
Os interessados devem fazer um cadastro direto na página de vagas do Grupo Oscar (clique aqui) ou entregar pessoalmente um currículo em uma das lojas das marcas.
A remuneração varia de acordo com o cargo pretendido. Para a área de vendas, haverá o pagamento de comissões, que podem elevar a remuneração. Além disso, ter trabalhado anteriormente como vendedor também será um diferencial. Já para as áreas de apoio, o salário acompanha o piso do varejo praticado em cada cidade.
“Buscamos com essas oportunidades ampliar nossa força de trabalho e oferecer aos nossos clientes um atendimento ainda mais qualificado, além de aquecer a economia das cidades onde estamos instalados”, afirmou Renan Constantino, sócio-diretor do Grupo Oscar.
Para suprir a demanda do final de ano, foram abertas 180 vagas nas redes Paquetá/Gaston e na Rede Oscar Vale e Alto Tietê; 150 vagas na Rede Oscar Interior; 90 vagas na Rede Carioca; e 15 vagas nas franquias Arezzo.
Os selecionados devem começar a trabalhar entre a segunda quinzena de novembro e o início de dezembro. Em 2024, cerca de 40% dos temporários tiveram chance de efetivação ou foram chamados para vagas futuras.
Com 40 anos de história, o Grupo Oscar Calçados é formado pelas lojas Paquetá, Paquetá Esportes, Carioca, Oscar, Jô e Gaston, possui cinco e-commerces e uma rede de 186 lojas multimarcas de calçados, roupas e acessórios.
O Grupo Oscar surgiu em 1982 como um negócio familiar em uma loja de bairro em São José dos Campos, fundado por Oscar Constantino com o apoio de suas irmãs, inspirado pela experiência anterior do fundador no ramo de calçados. Hoje é um grande player no varejo de calçados no Brasil.