Uma jovem de 21 anos foi baleada pela própria mãe, de 45 anos, durante uma briga na madrugada de domingo (16) em uma chácara na zona rural de Cocalinho, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, as duas consumiam bebida alcoólica desde o dia anterior quando a discussão saiu do controle.

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga evoluiu para agressões físicas. No meio do conflito, a mãe teria pegado uma espingarda calibre .22, que acabou disparando e atingindo o peito da filha. Em estado de choque após ser baleada, a jovem ainda cortou o próprio pulso com um objeto não identificado.