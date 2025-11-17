Uma jovem de 21 anos foi baleada pela própria mãe, de 45 anos, durante uma briga na madrugada de domingo (16) em uma chácara na zona rural de Cocalinho, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, as duas consumiam bebida alcoólica desde o dia anterior quando a discussão saiu do controle.
De acordo com o boletim de ocorrência, a briga evoluiu para agressões físicas. No meio do conflito, a mãe teria pegado uma espingarda calibre .22, que acabou disparando e atingindo o peito da filha. Em estado de choque após ser baleada, a jovem ainda cortou o próprio pulso com um objeto não identificado.
A PM foi acionada por volta de 0h30. Durante o deslocamento, os policiais encontraram o carro que levava a vítima ao hospital. Ela alternava momentos de consciência e confusão mental, com ferimento no tórax causado pelo tiro e um corte profundo no pulso esquerdo.
A arma usada no disparo foi encontrada no banco traseiro do veículo e apreendida. Um homem que acompanhava as duas afirmou que o tiro foi acidental e que a mãe teria agido em legítima defesa — versão que ainda será investigada pela Polícia Civil.
A jovem permanece internada no Hospital Municipal de Cocalinho. A mãe foi presa em flagrante e levada à delegacia; ela não apresentava lesões no momento da detenção.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio, mas a Polícia Civil analisa se há indícios que sustentem a hipótese de disparo acidental.