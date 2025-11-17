A Embraer anunciou nesta segunda-feira (17), durante o evento Dubai Air Show, nos Emirados Árabes Unidos, a venda de sete jatos comerciais com possibilidades de mais 13 aeronaves, chegando a 20 aviões.
A companhia suíça Helvetic Airways fez um pedido firme para três jatos Embraer E195-E2, com direitos de compra adicionais para cinco aeronaves. O valor do negócio não foi divulgado.
A primeira aeronave tem entrega estimada para o final de 2026. Cada jato E195-E2 será configurado com 134 assentos em classe única.
Segundo a Embraer, o pedido permitirá que a Helvetic Airways aumente a sua frota E2 de 12 para até 20 jatos nos próximos anos, tornando-se uma das principais operadoras europeias da família E-Jet da Embraer.
“Estamos orgulhosos de aprofundar nossa parceria com a Embraer com este novo pedido para o E2”, afirmou Tobias Pogorevc, CEO da Helvetic Airways. “O E195-E2 é a aeronave ideal para nossa malha aérea, oferecendo eficiência de combustível excepcional, baixas emissões de ruído e uma experiência de alta qualidade aos nossos passageiros.”
“A Helvetic Airways continua a demonstrar a versatilidade e o valor da família E2 nas operações na Europa. A decisão de expandir a frota de E195-E2 demonstra a confiança da companhia aérea no desempenho, na economia e nas credenciais ambientais da aeronave”, disse Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.
A Helvetic Airways encomendou o E2 pela primeira vez em 2018, com um pedido firme para 12 E190-E2s, incluindo direitos de conversão para o E195-E2. A companhia aérea atualmente opera oito E190-E2, quatro E195-E2, quatro E190 e quatro E195.
Os jatos E2 são utilizados nas operações regulares, de charter e de wet-lease da Helvetic. A companhia aérea também foi a primeira a operar os jatos E190-E2 e E195-E2 no Aeroporto London City em nome da Swiss International Air Lines, demonstrando a capacidade de aproximação íngreme e o desempenho silencioso da aeronave.
África.
Companhia aérea nacional da República da Costa do Marfim, a Air Côte d’Ivoire assinou um pedido firme para quatro aeronaves E175 da Embraer, com direito de compra para oito aeronaves adicionais, como parte de sua estratégia de modernização de frota e expansão regional. O valor do negócio também não foi divulgado.
As aeronaves serão configuradas com 76 assentos em duas classes — 12 na classe executiva e 64 na classe econômica. O início das entregas está previsto para o primeiro semestre de 2027, e o acordo será incluído na carteira de pedidos da Embraer do quarto trimestre de 2025.
A Air Côte d’Ivoire utilizará o E175 em rotas domésticas e regionais, apoiando o objetivo da companhia de ampliar sua malha aérea, fortalecer a conectividade e substituir gradualmente sua frota de aeronaves turboélice. O E175 foi selecionado pelo seu maior alcance, velocidade, conforto e capacidade de carga em comparação com os modelos turboélice, tornando-se a aeronave ideal para apoiar o crescimento das operações da companhia.
As aeronaves também desempenharão papel fundamental na captação de tráfego do hub da Air Côte d’Ivoire em Abidjan, aumentando frequências e fortalecendo as ligações regionais. Recentemente, a companhia lançou voos de longa distância para Paris e o E175 contribuirá para otimizar a conectividade em seu hub.
“Este pedido marca um passo significativo em nossa estratégia de desenvolvimento de frota”, afirmou Laurent Loukou, CEO da Air Côte d’Ivoire. “O Embraer E175 é perfeitamente adequado às nossas ambições domésticas e regionais, e sua capacidade se adapta ao tamanho dos mercados africanos.”
“A Embraer é líder de mercado no segmento de até 150 assentos na África e é uma honra ter a Air Côte d’Ivoire como parte da família E Jets. O E175 tem desempenho comprovado no continente e suas capacidades estão totalmente alinhadas à visão da companhia aérea”, disse Arjan Meijer.
Atualmente, a Embraer tem 250 aeronaves sendo operadas por 56 diferentes clientes na África. Nos últimos 10 anos, a frota da Embraer no continente cresceu a uma taxa média composta (CAGR, na sigla em inglês) de 7,5%. Como resultado, a Embraer lidera o mercado africano de aeronaves de até 150 assentos, com 31% de participação.