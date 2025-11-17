A Embraer anunciou nesta segunda-feira (17), durante o evento Dubai Air Show, nos Emirados Árabes Unidos, a venda de sete jatos comerciais com possibilidades de mais 13 aeronaves, chegando a 20 aviões.

A companhia suíça Helvetic Airways fez um pedido firme para três jatos Embraer E195-E2, com direitos de compra adicionais para cinco aeronaves. O valor do negócio não foi divulgado.