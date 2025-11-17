A Defesa Civil emitiu um alerta por SMS às 11h02 desta segunda-feira (17) informando a ocorrência de chuva forte em São José dos Campos e Jacareí. O aviso também se estende aos municípios vizinhos.

O órgão orienta que a população redobre os cuidados nas próximas horas devido ao risco de alagamentos, rajadas de vento e possíveis transtornos causados pelo mau tempo.

A recomendação é evitar áreas de risco, manter distância de árvores e estruturas que possam cair e acompanhar as atualizações oficiais pelos canais da Defesa Civil.