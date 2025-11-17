Um Centro Médico na região oeste de São José dos Campos foi atingido por incêndio após as luzes de uma árvore de Natal pegarem fogo. O incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (17).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de emergência de incêndio em estabelecimento comercial no Jardim Aquarius.