Um Centro Médico na região oeste de São José dos Campos foi atingido por incêndio após as luzes de uma árvore de Natal pegarem fogo. O incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (17).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de emergência de incêndio em estabelecimento comercial no Jardim Aquarius.
Segundo a corporação, a clínica médica dispõe de sistemas de proteção contra incêndio, que foram acionados corretamente e extinguiram o foco inicial.
Por volta das 6h40, o sistema detectou fumaça, acionou o alarme e ativou o sprinkler (dispositivos automáticos que detectam calor e liberam água) do setor, que apagou o foco de chamas na árvore de Natal instalada na recepção.
A equipe de bombeiros chegou ao local e constatou que não havia mais risco às pessoas. Segundo os bombeiros, o fogo se iniciou nas luzes da árvore de Natal.
Em nota, o Hospital ViValle informou que um princípio de incêndio de pequena proporção foi identificado na manhã desta segunda-feira (17) na recepção do Centro Médico, localizado em prédio comercial externo.
“A ocorrência, fora do horário de atendimento, foi rapidamente controlada pela brigada de emergência, sem registro de feridos. As causas estão sendo apuradas. As consultas ambulatoriais desta segunda-feira foram suspensas e serão reagendadas”, diz o comunicado.