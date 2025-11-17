17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OPORTUNIDADES

Quer emprego? PAT de São José tem 513 vagas nesta segunda; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio Vieira/PMSJC
PAT de São José dos Campos
PAT de São José dos Campos

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 513 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (17). Elas são destinadas a vários profissionais, com ou sem experiência.

Entre os destaques, estão 100 oportunidades para operador de teleatendimento, sendo 15 exclusivas para pessoas com deficiência. Mais 100 vagas são oferecidas para corretor de imóveis.

Também há vagas para outras funções, como ajudante de obras (47), operador de vendas (40), carpinteiro (34), vendedor (30), atendente de lanchonete (24) e pedreiro (18).

A lista completa pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui). O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, Centro.

Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, de preferência, currículo impresso.

Antes de comparecer ao posto, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.

