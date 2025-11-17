O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 513 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (17). Elas são destinadas a vários profissionais, com ou sem experiência.

Entre os destaques, estão 100 oportunidades para operador de teleatendimento, sendo 15 exclusivas para pessoas com deficiência. Mais 100 vagas são oferecidas para corretor de imóveis.