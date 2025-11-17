O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 513 vagas de emprego em diversas áreas nesta segunda-feira (17). Elas são destinadas a vários profissionais, com ou sem experiência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre os destaques, estão 100 oportunidades para operador de teleatendimento, sendo 15 exclusivas para pessoas com deficiência. Mais 100 vagas são oferecidas para corretor de imóveis.
Também há vagas para outras funções, como ajudante de obras (47), operador de vendas (40), carpinteiro (34), vendedor (30), atendente de lanchonete (24) e pedreiro (18).
A lista completa pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui). O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, Centro.
Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, de preferência, currículo impresso.
Antes de comparecer ao posto, recomenda-se conferir as vagas disponíveis e verificar se o perfil profissional atende aos requisitos de cada oportunidade.