A Embraer assinou dois memorandos de entendimento com as empresas AMMROC (Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center) e GAL (Global Aerospace Logistics), sediadas nos Emirados Árabes Unidos, marcando passo significativo na expansão de sua presença em defesa e suporte no Oriente Médio.
Os acordos visam explorar oportunidades conjuntas para o desenvolvimento e o suporte aos setores aeroespacial e defesa, com foco especial em serviços de manutenção, reparo e revisão e em treinamento para a aeronave militar multimissão KC-390 Millennium. Os memorandos também possibilitarão uma gama mais ampla de atividades colaborativas nos segmentos de defesa e de suporte.
Nos próximos meses, Embraer, AMMROC e GAL aprofundarão as discussões e desenvolverão um plano de trabalho para projetos que aproveitem suas respectivas competências e capacidades. Essas discussões incluirão requisitos de potenciais operadores finais do KC-390, planejamento de suporte futuro à frota, programas de treinamento e serviços de engenharia para modificações de aeronaves.
O escopo da colaboração também poderá se estender a suporte pós-venda, logística, treinamento e serviços de reparo, reforçando o compromisso das partes em oferecer soluções abrangentes e inovadoras aos clientes de defesa na região.
Jasem Al Marzooqi, CEO da AMMROC, disse: “Este memorando representa um passo significativo para a expansão das capacidades da AMMROC por meio da cooperação com um dos principais fabricantes de aeronaves do mundo. Ele reforça nossa visão compartilhada de oferecer soluções abrangentes de manutenção e suporte em serviço que assegurem prontidão de missão e excelência operacional para nossos parceiros local, regional e globalmente.”
"Este acordo com a Embraer e a AMMROC estabelece um marco crucial no fortalecimento de nossas capacidades soberanas de defesa e aeroespacial", disse Abdelrahman AlHammadi, CEO da GAL. "Nossa parceria com a AMMROC fornece uma base comprovada e, ao lado da Embraer, podemos garantir a pronta entrega e suporte ao longo e além do ciclo de vida do KC-390 Millennium, reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro regional para serviços aeroespaciais avançados."
“Estes acordos refletem o compromisso de longo prazo da Embraer com os Emirados Árabes Unidos e com toda a região do Oriente Médio”, disse Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “Ao nos associarmos à AMMROC e à GAL, buscamos fortalecer capacidades locais e oferecer suporte de classe mundial ao KC-390 Millennium.”
Desde a entrada em operação com a Força Aérea Brasileira em 2019, com a Força Aérea Portuguesa em 2023 e, com a Força Aérea Húngara em 2024, o KC-390 Millennium comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A frota atual em operação apresenta taxa de disponibilidade de missão de 93% e taxa de conclusão de missão superior a 99%.
O KC-390 Millennium é a aeronave de transporte militar mais moderna de sua classe, podendo transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte, além de voar mais rápido (470 nós) e por distâncias maiores.
Ele pode realizar uma ampla gama de missões, incluindo transporte de carga e tropas, lançamentos aéreos, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias. Pode operar em pistas temporárias ou não pavimentadas. A aeronave também pode ser configurada com equipamento de reabastecimento em voo, tanto como reabastecedora quanto como receptora.