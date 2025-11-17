A Embraer assinou dois memorandos de entendimento com as empresas AMMROC (Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center) e GAL (Global Aerospace Logistics), sediadas nos Emirados Árabes Unidos, marcando passo significativo na expansão de sua presença em defesa e suporte no Oriente Médio.

Os acordos visam explorar oportunidades conjuntas para o desenvolvimento e o suporte aos setores aeroespacial e defesa, com foco especial em serviços de manutenção, reparo e revisão e em treinamento para a aeronave militar multimissão KC-390 Millennium. Os memorandos também possibilitarão uma gama mais ampla de atividades colaborativas nos segmentos de defesa e de suporte.