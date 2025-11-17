17 de novembro de 2025
ACIDENTE

Homem de 57 anos morre após capotar carro em estrada do Vale

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vítima do acidente é conhecido como Bá


Um homem de 57 anos morreu após capotar o carro na estrada do distrito de Campos Novos de Cunha, na noite de domingo (16).

O grave acidente aconteceu por volta de 20h e deixou, além da vítima fatal, uma pessoa ferida. O homem morto era o condutor do veículo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou que viaturas de Guaratinguetá e Cunha foram deslocadas para o local do acidente.

O homem de 57 anos já foi encontrado em óbito no local. A segunda vítima foi levada por terceiros antes da chegada do Samu. A Polícia Científica esteve no local para fazer o trabalho de perícia.

Moradores de Cunha informaram que a vítima fatal do acidente se chama Jobair Rodrigues, também conhecido como Bá. “Descansa em paz, tio Bá”, afirmou Giovana Paola.

