Um homem de 57 anos morreu após capotar o carro na estrada do distrito de Campos Novos de Cunha, na noite de domingo (16).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O grave acidente aconteceu por volta de 20h e deixou, além da vítima fatal, uma pessoa ferida. O homem morto era o condutor do veículo.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou que viaturas de Guaratinguetá e Cunha foram deslocadas para o local do acidente.
O homem de 57 anos já foi encontrado em óbito no local. A segunda vítima foi levada por terceiros antes da chegada do Samu. A Polícia Científica esteve no local para fazer o trabalho de perícia.
Moradores de Cunha informaram que a vítima fatal do acidente se chama Jobair Rodrigues, também conhecido como Bá. “Descansa em paz, tio Bá”, afirmou Giovana Paola.