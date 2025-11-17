Um homem de 57 anos morreu após capotar o carro na estrada do distrito de Campos Novos de Cunha, na noite de domingo (16).

O grave acidente aconteceu por volta de 20h e deixou, além da vítima fatal, uma pessoa ferida. O homem morto era o condutor do veículo.