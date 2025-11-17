Um jovem de 19 anos morreu e outro, também de 19 anos, ficou ferido em um acidente de moto na região central de Caçapava, na madrugada desta segunda-feira (17). De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 0h20, na rua Vinte e Oito de Setembro.

Ainda não há descrição detalhada, no registro policial, sobre a dinâmica do acidente — apenas a indicação de que se trata de colisão envolvendo motocicleta, em circunstâncias que serão apuradas pela Polícia Civil.