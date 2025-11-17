Um jovem de 19 anos morreu e outro, também de 19 anos, ficou ferido em um acidente de moto na região central de Caçapava, na madrugada desta segunda-feira (17). De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta de 0h20, na rua Vinte e Oito de Setembro.
Ainda não há descrição detalhada, no registro policial, sobre a dinâmica do acidente — apenas a indicação de que se trata de colisão envolvendo motocicleta, em circunstâncias que serão apuradas pela Polícia Civil.
As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao pronto-socorro da Fusam (Fundação de Saúde e Assistência de Caçapava). O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O jovem de 19 anos que estava na garupa sofreu fraturas e permanece internado em estado estável.
O veículo envolvido, conforme o registro oficial, é uma motocicleta Yamaha/MT-03 ABS, ano de fabricação 2018, modelo 2019, na cor azul, emplacada em Caçapava.
Ainda segundo o boletim, a moto foi liberada para um amigo da vítima, identificado no documento, após a retirada do local, com o objetivo de liberar a via e evitar novos riscos no trânsito.
Depois de atender a ocorrência na rua, os policiais se deslocaram até o pronto-socorro, onde receberam do médico plantonista a confirmação da morte do condutor.
Conforme relato do médico no boletim, o motociclista não resistiu ao quadro de politraumatismo decorrente do acidente e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.
Já o garupa permaneceu internado devido às fraturas sofridas na colisão. O documento informa que o estado de saúde dele era estável, mas, no momento do registro, não foi possível colher sua versão sobre o que aconteceu, justamente por estar em atendimento médico.
Sem o veículo e com o local parcialmente alterado, a realização de perícia técnico-científica ficou prejudicada. Na prática, isso significa que a reconstituição exata da dinâmica do acidente — velocidade aproximada, ponto de impacto, trajeto final da moto, marcas de frenagem, eventual contato com outro veículo ou obstáculo — dependerá de depoimentos de testemunhas, laudos médicos, eventuais imagens de câmeras de segurança da região (se existirem) e demais diligências conduzidas pela Polícia Civil.
O boletim informa ainda que as partes foram orientadas sobre o prazo decadencial de seis meses para eventual representação criminal, contado a partir da ciência da autoria, e não da data do fato.