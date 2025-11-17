A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) terá uma terça-feira marcada por instabilidade, com presença de pancadas de chuva, trovoadas e variação de nebulosidade ao longo do dia. As temperaturas seguem amenas em praticamente todas as cidades, e a umidade relativa do ar permanece elevada, acima dos 90%. Segundo o Climatempo, o padrão climático será semelhante em grande parte da região, embora algumas áreas possam registrar temporais mais intensos.

Em São José dos Campos e Taubaté, o sol aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, com risco de trovoadas. As temperaturas variam entre 19°C e 25°C em São José e 20°C e 26°C em Taubaté. A umidade fica acima dos 94%, indicando sensação de abafamento.