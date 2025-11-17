17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CLIMA

Qual a previsão do tempo para São José nesta terça (18)? Confira

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Qual a previsão do tempo para São José nesta terça (18)? Confira
Qual a previsão do tempo para São José nesta terça (18)? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) terá uma terça-feira marcada por instabilidade, com presença de pancadas de chuva, trovoadas e variação de nebulosidade ao longo do dia. As temperaturas seguem amenas em praticamente todas as cidades, e a umidade relativa do ar permanece elevada, acima dos 90%. Segundo o Climatempo, o padrão climático será semelhante em grande parte da região, embora algumas áreas possam registrar temporais mais intensos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos e Taubaté, o sol aparece entre algumas nuvens, mas há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, com risco de trovoadas. As temperaturas variam entre 19°C e 25°C em São José e 20°C e 26°C em Taubaté. A umidade fica acima dos 94%, indicando sensação de abafamento.

Já em Guaratinguetá, Caraguatatuba e Campos do Jordão, o cenário é de maior alerta. Nessas cidades, a terça começa com muitas nuvens e chuva desde a manhã, evoluindo para temporais à tarde, que podem se estender pela noite. Os termômetros marcam entre 20°C e 28°C em Guaratinguetá, 21°C e 23°C em Caraguatatuba e 17°C e 22°C em Campos do Jordão. A umidade também permanece alta, chegando a 96%.

Confira a previsão detalhada por cidade

São José dos Campos

  • Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas

Mínima: 19°C

  • Máxima: 25°C

  • Umidade: 96%

  • Detalhe: Sol com algumas nuvens; chuva rápida durante o dia e à noite.

    • Taubaté

    • Condição: Sol, pancadas de chuva e trovoadas

  • Mínima: 20°C

  • Máxima: 26°C

  • Umidade: 94%

  • Detalhe: Sol com algumas nuvens; chuva rápida durante o dia e à noite.

    • Guaratinguetá

    • Condição: Chuva e trovoadas

  • Mínima: 20°C

  • Máxima: 28°C

  • Umidade: 95%

  • Detalhe: Muitas nuvens a nublado com chuva de manhã; tarde com temporal e noite chuvosa.

    • Caraguatatuba

    • Condição: Chuva e trovoadas

  • Mínima: 21°C

  • Máxima: 23°C

  • Umidade: 94%

  • Detalhe: Muitas nuvens a nublado com chuva de manhã; tarde e noite com temporal.

    • Campos do Jordão

    • Condição: Chuva e trovoadas

  • Mínima: 17°C

  • Máxima: 22°C

  • Umidade: 96%

  • Detalhe: Muitas nuvens a nublado com chuva de manhã; tarde e noite com temporal.

    • Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários