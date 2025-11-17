Policiais municipais de São Sebastião prenderam três homens em flagrante por tráfico de drogas e por cumprimento de mandado judicial. A ocorrência foi na sexta-feira (14), no bairro Juquehy, região do Sítio Velho.

Durante um patrulhamento preventivo, os agentes avistaram três suspeitos. Ao perceberem a aproximação das viaturas, dois deles tentaram fugir.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp