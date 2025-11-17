17 de novembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Três suspeitos são presos e droga é apreendida em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Polícia Municipal apreendeu drogas em São Sebastião
Polícia Municipal apreendeu drogas em São Sebastião

Policiais municipais de São Sebastião prenderam três homens em flagrante por tráfico de drogas e por cumprimento de mandado judicial. A ocorrência foi na sexta-feira (14), no bairro Juquehy, região do Sítio Velho.

Durante um patrulhamento preventivo, os agentes avistaram três suspeitos. Ao perceberem a aproximação das viaturas, dois deles tentaram fugir.

Um dos indivíduos, identificado pelas iniciais V. G. S. S., de 31 anos, foi alcançado e detido, mas antes arremessou uma sacola plástica. Nela, foram encontradas 21 porções de crack, 46 porções de maconha e 183 porções de cocaína, todas já embaladas para a venda. O segundo detido na fuga, J. A. S., de 38 anos, estava com R$ 152 em espécie, valor considerado compatível com a prática de venda de entorpecentes.
Ambos foram autuados em flagrante.

O terceiro detido, G. R. S., de 42 anos, não tentou fugir e, após consulta, verificou-se que ele possuía um Mandado de Prisão Preventiva ativo. O mandado judicial foi cumprido, ficando o indivíduo à disposição das autoridades competentes.

Os três foram encaminhados à DP (Delegacia de Polícia) para as providências legais.

