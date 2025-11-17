Policiais municipais de São Sebastião prenderam J. P. O. M., de 30 anos, por violência doméstica. A ocorrência foi no sábado (15), no bairro Maresias durante patrulhamento da equipe na rua Cesp, que presenciou a agressão entre o autor e a vítima, E. F. L., de 40 anos. A intervenção ocorreu no momento exato em que o autor apertava o pescoço da vítima enquanto a empurrava.

Diante do flagrante, o autor foi detido e conduzido à DP (Delegacia de Polícia). Ele teve a prisão determinada pelo crime de lesão corporal, enquadrado no contexto de violência doméstica e familiar sob a Lei Maria da Penha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp