A Polícia Municipal de São Sebastião registrou três prisões e apreensões de entorpecentes neste sábado (15) e domingo (16). As ações foram fruto de patrulhamento ostensivo e preventivo em diversas áreas da cidade.

No sábado, após uma perseguição no bairro Topolândia, T. T. F., de 30 anos, foi preso em flagrante. Ele conduzia um veículo sem placa e, após notar a presença dos agentes, iniciou uma fuga perigosa, ziguezagueando por diversas vias e colocando a vida de munícipes em risco.

O homem chegou a dirigir na contramão, avançar sobre uma área de praça com parquinho infantil e tentou atingir uma policial com o veículo. Devido ao risco iminente, foi necessário efetuar disparos defensivos nos pneus para cessar a evasão.