A Polícia Municipal de São Sebastião registrou três prisões e apreensões de entorpecentes neste sábado (15) e domingo (16). As ações foram fruto de patrulhamento ostensivo e preventivo em diversas áreas da cidade.
No sábado, após uma perseguição no bairro Topolândia, T. T. F., de 30 anos, foi preso em flagrante. Ele conduzia um veículo sem placa e, após notar a presença dos agentes, iniciou uma fuga perigosa, ziguezagueando por diversas vias e colocando a vida de munícipes em risco.
O homem chegou a dirigir na contramão, avançar sobre uma área de praça com parquinho infantil e tentou atingir uma policial com o veículo. Devido ao risco iminente, foi necessário efetuar disparos defensivos nos pneus para cessar a evasão.
Ele foi detido por desobediência, conforme o artigo 330 do CP (Código Penal), e por participação em exibição não autorizada, segundo o artigo 308 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
No domingo, a Polícia Municipal capturou um procurado pela Justiça no bairro Boraceia, na Costa Sul. Em patrulhamento, dois homens em uma motocicleta foram abordados, e a consulta ao sistema revelou que um deles, E. V. M. C., de 19 anos, possuía um mandado de prisão temporária em aberto. Ele foi detido por roubo e por tráfico de drogas.
Ainda no domingo, outro flagrante de tráfico de drogas ocorreu no bairro Cambury, também na Costa Sul. Os policiais avistaram dois homens em um ponto de venda conhecido e, ao tentar a abordagem, eles fugiram. Um dos indivíduos, identificado pelas iniciais E. S. O., de 33 anos, foi detido portando uma bolsa preta.
Nela, foram apreendidos 132 pinos de cocaína (110,46 g), 20 invólucros de maconha (30,42 g) e quatro porções de haxixe (4,94 g), além de R$ 30 em espécie. E. S. O. foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Todos os detidos foram levados à DP (Delegacia de Polícia) para os procedimentos legais.