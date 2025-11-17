A Prefeitura de Aparecida, protocolou o PL (Projeto de Lei) nº 057/2025, que institui o Programa "Transporte Coletivo Gratuito – Passe Livre" no município, visando garantir a gratuidade integral do transporte público em todas as linhas urbanas de transporte coletivo para a população local e visitantes, sem limite no número de viagens nem restrição de horários.

Entre os objetivos da iniciativa estão o reconhecimento e a garantia do transporte como um direito social, a ampliação do acesso a serviços públicos, o fomento ao turismo e a diminuição dos impactos ambientais e do trânsito na cidade.

