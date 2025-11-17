17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

SJC instala seis ecopontos exclusivos para vidros

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Cláudio Vieira
Ecoponto para coleta de vidro
Ecoponto para coleta de vidro

A Prefeitura de São José dos Campos deu início a instalação dos ecopontos exclusivos para coleta de vidros. As seis primeiras unidades foram instaladas na região na sexta-feira (14), na rua Luiz Jacinto e nas Anchieta e Adhemar de Barros, com dois pontos cada. A definição inicial dos locais foi estratégica, buscando facilitar o acesso de comerciantes e de moradores.

Até o primeiro trimestre de 2026 as demais regiões da cidade também serão contempladas.

O objetivo é a coleta e a logística reversa em todo o município dentro do programa Vidro Vira Vidro, que, além dos ecopontos, envolve o recolhimento e o destino adequado do material para que seja reintroduzido na  cadeia produtiva, reduzindo a exploração de recursos naturais e ajudando a diminuir as emissões atmosféricas.

Desde o dia 6 de novembro, as equipes de educação ambiental da Urbam (Urbanizadora Municipal) vêm conduzindo atividades de conscientização com munícipes e comerciantes, enfatizando a necessidade da colaboração de todos.

