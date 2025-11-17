A Prefeitura de São José dos Campos deu início a instalação dos ecopontos exclusivos para coleta de vidros. As seis primeiras unidades foram instaladas na região na sexta-feira (14), na rua Luiz Jacinto e nas Anchieta e Adhemar de Barros, com dois pontos cada. A definição inicial dos locais foi estratégica, buscando facilitar o acesso de comerciantes e de moradores.
Até o primeiro trimestre de 2026 as demais regiões da cidade também serão contempladas.
O objetivo é a coleta e a logística reversa em todo o município dentro do programa Vidro Vira Vidro, que, além dos ecopontos, envolve o recolhimento e o destino adequado do material para que seja reintroduzido na cadeia produtiva, reduzindo a exploração de recursos naturais e ajudando a diminuir as emissões atmosféricas.
Desde o dia 6 de novembro, as equipes de educação ambiental da Urbam (Urbanizadora Municipal) vêm conduzindo atividades de conscientização com munícipes e comerciantes, enfatizando a necessidade da colaboração de todos.