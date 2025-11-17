A Prefeitura de São José dos Campos deu início a instalação dos ecopontos exclusivos para coleta de vidros. As seis primeiras unidades foram instaladas na região na sexta-feira (14), na rua Luiz Jacinto e nas Anchieta e Adhemar de Barros, com dois pontos cada. A definição inicial dos locais foi estratégica, buscando facilitar o acesso de comerciantes e de moradores.

Até o primeiro trimestre de 2026 as demais regiões da cidade também serão contempladas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp