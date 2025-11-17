17 de novembro de 2025
FLAGRANTE

Homem furta veículo e é preso pela polícia em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre uma tentativa de furto na rua Frederico Miacci, em São José dos Campos. O fato ocorreu na tarde de sábado (15), por volta das 17h.

Diante das características repassadas, as equipes iniciaram patrulhamento direcionado na região e visualizaram o suspeito nas proximidades do local do fato. A vítima reconheceu o homem como  a pessoa que havia sido vista no interior de seu veículo.

A vítima, o criminoso e o veículo foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o autor do furto permaneceu à disposição da Justiça.

