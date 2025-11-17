Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre uma tentativa de furto na rua Frederico Miacci, em São José dos Campos. O fato ocorreu na tarde de sábado (15), por volta das 17h.

Diante das características repassadas, as equipes iniciaram patrulhamento direcionado na região e visualizaram o suspeito nas proximidades do local do fato. A vítima reconheceu o homem como a pessoa que havia sido vista no interior de seu veículo.

