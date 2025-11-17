Uma adolescente de 15 anos pegou o carro do pai sem permissão, saiu de casa e bateu o veículo em um carro estacionado, em São José dos Campos, na madrugada de domingo (16).

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o caso foi registrado como dirigir sem permissão ou habilitação e aconteceu na rua Presidente Alves, no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos.