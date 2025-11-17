17 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE

SJC: Adolescente de 15 anos pega carro do pai e bate em veículo

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Carro envolvido no acidente
Uma adolescente de 15 anos pegou o carro do pai sem permissão, saiu de casa e bateu o veículo em um carro estacionado, em São José dos Campos, na madrugada de domingo (16).

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o caso foi registrado como dirigir sem permissão ou habilitação e aconteceu na rua Presidente Alves, no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma adolescente de 15 anos conduzia o carro do pai sem autorização quando perdeu o controle e colidiu com um veículo que estava estacionado. O veículo capotou.

A jovem foi encaminhada ao hospital e permaneceu internada. A perícia foi acionada e exames foram requisitados ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi encaminhado à Diju (Delegacia da Infância e Juventude), onde seguirá sob investigação.

